Demnach gibt es in Luxemburg die stärkste Abweichung zwischen nominalem und effektivem Steuersatz: Offiziell lag dieser Wert in den Jahren 2011 bis 2015 bei 29 Prozent; tatsächlich zahlten Unternehmen durchschnittlich aber nur zwei Prozent. In Deutschland liegt die Abgabenlast eigentlich bei 30 Prozent. Der Untersuchung zufolge führten Konzerne aber tatsächlich nur 20 Prozent an den Fiskus ab. Lediglich in Bulgarien wurde keine Abweichung festgestellt.



Der Studie zufolge werden kleinere, lokal tätige Firmen in den meisten Ländern spürbar benachteiligt gegenüber multinational arbeitenden Großkonzernen: "Je größer das Unternehmen, desto geringer der effektive Steuersatz."