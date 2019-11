Bundesvorsitzender der Grünen Robert Habeck. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck erwartet, dass die kriselnde große Koalition bis zum regulären Wahltermin 2021 hält, sagte er im Deutschlandfunk. Vizekanzler Olaf Scholz werde sich bei der Kür des künftigen SPD-Vorsitzendenduos durchsetzen, die Koalitionsparteien würden sich voraussichtlich bei der geplanten Grundrente einigen, und die SPD werde in der Koalition bleiben.



"Ich gehe aber auch davon aus, dass diese Koalition so mit sich selbst beschäftigt ist, dass keine großen Antworten mehr möglich sind", so Habeck.