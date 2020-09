Grünen-Fraktionsvorsitzende i8m Bundestag, Katrin Göring-Eckardt zur Wahl in Thüringen

Quelle: zdf

Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, hat sich nach der Wahl in Thüringen enttäuscht gezeigt: "Wir hatten uns ein besseres Ergebnis erhofft". Es sei nicht gelungen, die Breite der Gesellschaft mit dem Thema Klimaschutz zu erreichen.



Im Osten sei es für die Grünen schwieriger, das hätten schon die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gezeigt. "Wir haben diese harte Auseinandersetzung mit der AfD" mit jemandem an der Spitze, "der zu Recht Faschist genannt werden muss".