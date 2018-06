Parteitag der Grünen in Baden-Württemberg. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Seit 2011 regiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg - im Mai 2018 wird er 70 Jahre alt. Immer wieder wird gefragt, wie lange Kretschmann das Amt noch ausfüllen will und wer sein Nachfolger werden soll.



Medien spekulieren nun, dass Grünen-Chef Cem Özdemir ein Ministeramt in Baden-Württemberg übernehmen könnte, um Regierungserfahrung zu sammeln. Eine andere Variante wäre, dass Özdemir Ministerpräsident Kretschmann während der nächsten Legislaturperiode ablöst.