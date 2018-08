Gurken-Eis im Restaurant "Lucky Pickle" in New York. Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

In New York sind Gurken in diesem Sommer der Hit. Das grüne Gemüse soll als Erfrischung gegen die Hitze dienen, serviert in Form von Eiscreme und Getränken. Bei der Fast-Food-Kette Sonic können Kunden seit vergangener Woche etwa "Slush" (halb gefrorenes Eis zum Trinken) mit Gurkengeschmack bestellen.



Die Betreiber des New Yorker Restaurants "Lucky Pickle" (Glückliche Gurke) haben die Gurke in ihre Dessertkarte mit aufgenommen. Sie verkaufen Softeis, hergestellt aus Gurke und Milch.