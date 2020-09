Demonstration gegen Tesla-Ansieldung.

Quelle: Julian Stähle/dpa

Gegen die geplante Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla haben in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nach Polizeiangaben etwa 200 Menschen demonstriert. Die Bürger wehren sich gegen die Rodung des Waldes für das Fabrikgelände.



An einer weiteren Demo für die Tesla-Ansiedlung nahmen laut Polizei dagegen circa 30 Menschen teil. Auf Transparenten stand "Gestalten statt verhindern". In den kommenden Tagen wollen die Tesla-Gegner ihre Proteste fortsetzen.