Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat ein Zeichen gegen die Ausgrenzung von Juden gefordert. Sie könne sich vorstellen, "dass an einem bestimmten Tag Menschen in Deutschland als Zeichen der Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern einen Davidstern tragen, um auf Ausgrenzung und Antisemitismus aufmerksam zu machen", sagte die CDU-Politikerin den Funke-Zeitungen.



"Damit würde eine bisher schweigende Mehrheit zeigen: Wir dulden nicht, dass die Judenfeindlichkeit in Deutschland wieder Raum bekommt", sagte Grütters.