Die Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich so deutlich wie nie über die Gründe ihres Abschieds aus der ersten Reihe der Politik geäußert. Der Zeitschrift "Super Illu" sagte sie: "Ja, ich hatte ein Burn-out." Sie sei zwei Monate lang krankgeschrieben gewesen. "Der Arzt hat unmissverständlich zu mir gesagt: "Sie können so nicht weitermachen!""



Wagenknecht wurde am Dienstag 50 Jahre alt. Sie hatte im Frühjahr angekündigt, sich von der Spitze der Fraktion zurückzuziehen.