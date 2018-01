Urlaub in Großbritannien ist günstiger geworden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Urlaub in Großbritannien ist wegen des schwächelnden Pfunds günstiger geworden. Gaststätten- und Hoteldienstleistungen kosteten dort im Schnitt zuletzt 3,9 Prozent weniger als in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die britische Währung hat seit der Brexit-Entscheidung im Sommer 2016 deutlich an Wert verloren.



Besonders günstig ist es, in Bulgarien (minus 59,8) und Kroatien (minus 35,8 Prozent) Urlaub zu machen. Das teuerste EU-Urlaubsland ist Dänemark (plus 35,5 Prozent).