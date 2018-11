Ich sehe keinen Fall in dem das Grundrecht auf Asyl gewährt wird, in dem dann nicht auch die Flüchtlingseigenschaft im internationalen Recht gegeben wäre. Berthold Münch, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Nur etwa 1,3 Prozent der Migranten und Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, tun dies auf der Grundlage von Artikel 16 a des Grundgesetzes. Das individuelle Grundrecht des Grundgesetzes wird also meistens von der am internationalen und europäischen Recht orientierten Regelung des § 3 AsylG überdeckt. "Ich sehe keinen Fall in dem das Grundrecht auf Asyl gewährt wird, in dem dann nicht auch die Flüchtlingseigenschaft im internationalen Recht gegeben wäre. Also wenn man das Grundrecht hat, dann hat man auch die Flüchtlingseigenschaft. In diesem Fall ist das deckungsgleich nur nicht umgekehrt", so Münch. Die weit überwiegende Zahl von Verfahren wird derzeit über den Flüchtlingsbegriff aus der Genfer Konvention in den internationalen Vorschriften entschieden.