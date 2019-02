Was Herr Heil vorschlägt, ist nicht zielgerichtet und viel teurer als angenommen. Carsten Linnemann, CDU-Mittelstandsvereinigung

"Was Herr Heil vorschlägt, ist nicht zielgerichtet und viel teurer als angenommen", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Carsten Linnemann (CDU) im ZDF-Mittagsmagazin. "Der Vorschlag von Herrn Heil ist deshalb unausgewogen, weil er auch Leute trifft, die gar nicht darauf angewiesen sind, weil beispielsweise Vermögen in der Familie ist oder was auch immer." Linnemann will mit der Grundrente dagegen nur "genau die Menschen treffen, die es wirklich benötigen".