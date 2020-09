"Von der Grundrente", so heißt es in dem Entwurf, "werden nicht nur Ältere profitieren, sondern auch die heutige Generation mit den deutlich heterogeneren Erwerbsbiografien". Es werde "allgemein erwartet, dass künftig unstete Erwerbsbiografien und Wechsel zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung" zunehmen werden. Die Digitalisierung werde "diese Entwicklung noch einmal beschleunigen".



Die Grundrente soll Anfang 2021 starten. Nach Angaben von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) startete am Donnerstag die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung über den Gesetzentwurf. "Jetzt peilen wir eine zeitnahe Kabinettsbefassung an", sagte Heil.