Robert Habeck und Annalena Baerbock beim "Grundsatzkonvent".

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Angesichts von Populismus und Ausgrenzung hat Grünen-Chef Robert Habeck dazu aufgerufen, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Dies sei Teil des neuen Grundsatzprogramms, an dem die Grünen arbeiteten, sagte er.



Parteichefin Annalena Baerbock sagte, anders als andere Parteien wollten die Grünen nicht zurück in ihre Nische: "Wir wollen raus in die Breite der Gesellschaft und eine Partei für alle Menschen in diesem Land sein."