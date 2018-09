Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vier Jahre nach Beginn der Ukraine-Krise hat der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Deutschlandbesuch für eine Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Russland und der EU geworben. "Wir sollten eine Renovierung des gemeinsamen europäischen Hauses anpacken", sagte er in einer Grundsatzrede in Berlin. Konkrete Rezepte nannte er nicht.



Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 sind die Beziehungen zwischen der EU und Russland extrem an gespannt.