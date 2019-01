Theresa May muss heute London und Brüssel überzeugen. Archivbild

Die britische Premierministerin Theresa May will heute in einer Grundsatzrede in London ihre Pläne für die Beziehungen zu Brüssel nach dem Brexit vorstellen.



Mit Spannung wird vor allem erwartet, ob es ihr gelingt, eine überzeugende Lösung vorzulegen, wie künftig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können. Großbritannien soll nach dem Willen Mays sowohl die Zollunion als auch den Europäischen Binnenmarkt verlassen.