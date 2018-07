Macron spricht vor beiden Kammern des französischen Parlaments. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Frankreichs Präsident Macron hat sich gegen Kritik an seinem Reformkurs in der Wirtschafts- und Sozialpolitik verteidigt. "Eine Politik für Unternehmen ist keine Politik für die Reichen, sondern für die ganze Nation, eine Politik für Beschäftigung", sagte er in einer Grundsatzrede vor dem französischen Parlament.



Er legte Grundzüge für geplante Veränderungen im Sozialsystem dar - etwa im Renten- und Gesundheitssystem. "Wir müssen den Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts bauen", sagte Macron.