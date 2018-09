Wibke Harnischfeger ist Grundschullehrerin in Darmstadt. Sie praktiziert seit Jahren erfolgreich "Schreiben nach Gehör" in ihren ersten Klassen, betont aber, dass sie beide Methoden des Schreibenlernens parallel anwendet. Sie möchte den Erstklässlern Freude am Schreiben vermitteln. "Gerade in den ersten Schulwochen sollen die Kinder ganz unbefangen drauflos schreiben dürfen", sagt Harnischfeger. So stellten sich in kurzer Zeit erste Erfolge ein, und die Kinder könnten verständliche eigene Texte verfassen.