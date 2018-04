Archiv: Lehrerin mit Schülern an der Grundschule Ferdinand Buisson - Franconville, Frankreich am 03.09.2013 Quelle: imago

In Deutschland kann man ohne Abitur Außenminister oder Kanzlerkandidat werden, in Frankreich ist das undenkbar. Der Besuch einer Elitehochschule ist ein Muss für die Karriere. Das Rennen um die besten Schulen fängt in Frankreich daher schon sehr früh an, nämlich in der Grundschule. Während in Deutschland nur drei Prozent der Grundschüler private Einrichtungen besuchen, sind es in Frankreich 14 Prozent - Tendenz steigend. "Frankreich investiert schon bei den Kleinsten sehr stark in die Ausbildung", heißt es in einer aktuellen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).