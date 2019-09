Vor zehn Jahren startete das Projekt "Männer in die Grundschulen" der Universität Bremen auf drei Ebenen, mit einer Imagekampagne, einem Korporationsprojekt zwischen weiterführenden Schulen und Grundschulen und speziellen Seminaren an der Universität.



Als dem Initiator des Projekts Chritoph Fantini klar wurde, wie drängend der Lehrermangel an Grundschulen in Bremen war, rief er zusätzlich die Initiative "Rent a Teacherman" ins Leben. Diese vermittelt Lehramtsstudenten an Grundschulen ohne männliche Lehrkräfte, wo sie stundenweise gegen ein kleines Honorar arbeiten. Heute bewertet er das Projekt als "absoluten Glückstreffer". Die Zahl der Grundschulen in Bremen ohne männliche Lehrkraft konnte von 19 auf zehn reduziert werden und viele Teilnehmer des Projekts würden auch nach dem Studium an ihren Schulen bleiben.



Auch andere Universitäten, wie die Universität Hildesheim, haben mittlerweile Projekte zur Förderung von Männern in Grundschulen.