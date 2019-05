Ein Landwirt bringt Gülle als Dünger auf einem Feld aus. Symbolbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Im Streit über schädliches Nitrat im Grundwasser droht die EU-Kommission Deutschland mit einer neuen Klage, falls nicht rasch die Düngeregeln für Bauern nachgeschärft werden. Dies geht aus einem Brief der Kommission an das Agrar- und das Umweltministerium in Berlin hervor.



Der Europäische Gerichtshof hatte Deutschland 2018 verurteilt, weil an etlichen Stellen zu viel Nitrat im Grundwasser ist und damit EU-Regeln gebrochen werden. Nitrat kann für Umwelt, Tiere und Menschen gefährlich sein.