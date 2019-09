Klimaschützer haben Parteizentrale der Linken besetzt.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Aktivisten haben in der Bundeszentrale der Linken in Berlin für besseren Klimaschutz protestiert. Sechs Mitglieder der Gruppe "Extinction Rebellion" hingen Transparente aus den Fenstern des Karl-Liebknecht-Hauses.



Die Linke rief nicht die Polizei, sondern redete mit den Aktivisten. Laut eines Parteisprechers gab es ein Gespräch mit Parteichefin Katja Kipping. Die Aktivisten wollen die Opposition mit der Aktion dazu auffordern, den Druck auf die Regierung in Sachen Klimaschutz zu erhöhen.