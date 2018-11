Migranten gehen durch den mexikanischen Staat Oaxaca. Quelle: Francisco Estrada Martínez/NOTIMEX/dpa

Eine Migranten-Gruppe aus Mittelamerika hat auf ihrem Weg Richtung US-Grenze ihre Route in Mexiko geändert. Es sei beschlossen worden, in Richtung des Bundesstaats Veracruz weiterzuziehen, berichtete die Organisation "Pueblo Sin Fronteras".



Die Gruppe von Schätzungen zufolge 3.500 bis 5.000 Menschen wollte ursprünglich von der Stadt Juchitan in Richtung der Hauptstadt des Bundesstaats Oaxaca laufen. Zurzeit befinden sie sich noch etwa 1.300 Kilometer Luftlinie von der US-Grenze entfernt.