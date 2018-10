Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hatte zunächst Untersuchungshaft gegen zwei der Beschuldigten angeordnet. Die übrigen Verdächtigen sollten ihm am Dienstag vorgeführt werden. Laut Bundesanwaltschaft hat sich die Gruppe kurz nach den jüngsten, zum Teil gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitz gegründet, spätestens jedoch am 11. September. Dies gehe aus verdeckter Kommunikation hervor, die in Zusammenarbeit mit dem sächsischen Landeskriminalamt ausgewertet worden sei, sagte die Sprecherin.



Die ausgetauschten Nachrichten belegten, dass sich die Verdächtigen intensiv bemüht hätten, sich Schusswaffen zu besorgen und "planvoll" vorgegangen seien. Ob die Verdächtigen auch an den von rechtsgerichteten Gruppen organisierten Protesten in Chemnitz Ende August und Anfang September beteiligt waren, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.