Frank-Walter Steinmeier verurteilt Diskriminierung. Archivbild

Kurz vor Ende des Fastenmonats Ramadan hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Toleranz gegenüber Muslimen angemahnt und jegliche Diskriminierung verurteilt.



"Wir dulden keinen Hass, keine Ausgrenzung, keinen Generalverdacht gegen muslimische Zuwanderer oder gar "die Muslime"", hieß es in einer Grußbotschaft an die in Deutschland lebenden Muslime. "Ich freue mich, dass Ramadan und Fastenbrechen mittlerweile selbstverständlich zu unserem Zusammenleben in Deutschland gehören."