Er habe Botschafter Daniel Kriener daher gebeten, zu bleiben, sagte Guaidó. "Ich erkenne ihn an, und ich möchte Deutschland für die geleistete humanitäre Hilfe danken." Die Regierung Maduros hatte den Diplomaten am Mittwoch zur unerwünschten Person erklärt und ihn aufgefordert, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen. Maduro wirft ihm vor, sich in die inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes eingemischt zu haben.