In Venezuela lagern die größten Ölreserven der Welt. Die Volkswirtschaft hängt zu rund 90 Prozent von den Öleinnahmen ab. Der Zugriff darauf würde Guaidó handlungsfähig machen und ihm zusätzliche Legitimation bei den Venezolanern verschaffen. Guaidó will am Mittwoch mit Massenprotesten erneut Stärke demonstrieren. Die Demonstrationen sind am Mittag (Ortszeit, 17 bis 19 Uhr deutscher Zeit) geplant und sollen auch dazu dienen, die Streitkräfte zum Überlaufen zu bewegen.