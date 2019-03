Juan Guaido (M.), selbst ernannter Interimspräsident Venezuelas.

Quelle: Boris Vergara/dpa

Im Machtkampf mit dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro gibt sich der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido siegessicher. "Wir sind kurz davor, unsere Freiheit zurückzuerobern", sagte er bei einer Demonstration in der Hauptstadt Caracas.



Obwohl Guaido in Venezuela selbst bislang noch keine echte Machtposition aufbauen konnte, zeigte er sich selbstbewusst. "Bald brauche ich ein neues Büro zum Arbeiten. Bald gehe ich in mein Büro im (Präsidentenpalast) Miraflores."