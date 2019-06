Doch keiner der beiden wird voraussichtlich die nötigen 50 Prozent der Stimmen erreichen, um eine Stichwahl am 11. August zu vermeiden. Die 63-jährige Torres tritt für die Mitte-links-Partei "Nationale Einheit der Hoffnung" an. Im Wahlkampf versprach sie Gesundheits- und Bildungsreformen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, um die Auswanderung in die USA zu stoppen. Außerdem will sie sich gegen Abtreibungen und die Homo-Ehe einsetzen.