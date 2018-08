Auch mehr als eine Woche nach Einführung des Hashtags #MeTwo ist das Thema auf Twitter weiterhin sehr prominent. Allein in den ersten Tagen posteten nach Zahlen des dpa-Monitoring-Dienstes Buzzrank mehr als 40.000 Nutzer des Netzwerks rund 153.000 Tweets mit diesem Hashtag. Viele berichten von Rassismus in Schulen, auf der Straße, im Freundeskreis - und selbst in der Partnerschaft.



Der Hashtag #MeTwo lehnt sich sprachlich an #MeToo an, unter dem vor allem Frauen ihre Erlebnisse von Sexismus und sexueller Gewalt schildern. Die Aktion #MeTwo, auf Deutsch "IchZwei", soll hingegen auf Diskriminierung von Minderheiten hinweisen, die sich nicht nur durch ein Identitätsmerkmal identifizieren. Manche sind Deutsche und Muslime, andere dunkelhäutig und Niedersachse, wieder andere wohnen seit Jahrzehnten in Deutschland, pflegen aber auch ihre Muttersprache - und werden dafür angefeindet.