Verheugen: Vorwürfe, die man an die russische Seite richten kann, gibt es in der Tat zu Hauf. Wir müssen allerdings uns der Tatsache bewusst sein, das man auch Vorwürfe gegenüber dem Westen erheben kann. Mir fällt zum Beispiel ein, da wir jetzt uns in erste Linie wohl auf Geheimdienstinformationen stützen - eine Welt, die ja bekannt ist für ihre Wahrheitsliebe, nicht wahr? -, dass es ja noch nicht so lange her ist, dass gerade die britische und die amerikanische Regierungen die ganze Welt belogen haben: Bewusst und absichtlich belogen, um den Überfall auf den Irak rechtfertigen zu können. Und dieser Boris Johnson, der jetzt so viel Wind macht, der hat in der Brexit-Kampagne in Großbritannien so viel gelogen, dass man kaum noch mitkommen kann. Also, ich finde das nicht besonders glaubwürdig.