Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die CSU muss ihr schlechtes Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) ganz allein verantworten. "Das ist ganz klar ein CSU-Ergebnis", sagte Günther in Kiel.



Der Politikstil, den die CSU pflege, "passt nicht mehr in die Zeit". Es sei "bitter", in so wenigen Jahren so viel Vertrauen zu verspielen, sagte Günther dem "Handelsblatt". Das zeige, "dass da schon einiges schiefgelaufen sein muss bei führenden Personen".