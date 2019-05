Frachtschiffe fahren auf dem Rhein. Archivbild

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will mehr Güter von der Straße auf Wasserstraßen verlagern. Mit einem mit der Branche entwickelten Maßnahmenpaket soll die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt gesteigert werden.



Die veraltete Infrastruktur soll modernisiert und die Flotte umweltfreundlicher gemacht werden. Demnach stünden in den kommenden Jahren Investitionsmittel in Milliardenhöhe bereit. Der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr solle von neun auf zwölf Prozent steigen.