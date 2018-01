Allein preislich kann die Schiene so nicht mit dem Transport von Gütern auf der Straße mithalten. Kein Wunder, dass der Anteil des Schienengüterverkehrs am gesamten Transportaufkommen auf nur noch 17,6 Prozent im vergangenen Jahr gesunken ist. Mehr als viermal so viel, 71,4 Prozent, wird auf der Straße transportiert. Die Binnenschifffahrt spielt mit 8,2 Prozent kaum noch eine Rolle.