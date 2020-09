Ein Foto des Hongkonger Buchhändlers Gui Minhai. Archivbild

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Der in China festgehaltene Hongkonger Buchhändler Gui Minhai ist wegen der "illegalen Weitergabe von geheimen Informationen ans Ausland" zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Mittleres Volksgericht in Ningbo.



Der Publizist, seit 1996 schwedischer Staatsbürger, ist einer von fünf Buchhändlern aus Hongkong, die politisch heikle Bücher über China herausgegeben hatten, bis sie 2015 verschwanden. Alle fünf tauchten in China auf. Bis auf Gui Minhai sind alle wieder auf freiem Fuß.