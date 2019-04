Guaido setzt mit seiner starken Bewegung auf die Straße. Heute werde es an insgesamt 358 Plätzen in ganz Venezuela Proteste gegen die Regierung geben. Ziel des Widerstands sei der Sturz der Unterdrücker, kündigte Guaido via soziale Netzwerke an. Wo immer Guaido in diesen Tagen hinkommt, die Menschen feiern ihn. Er nennt die flächendeckende Protestaktion etwas martialisch die "Operation Freiheit". Aber auch Maduro verstand es in den letzten Wochen immer wieder seine Anhänger zu motivieren.