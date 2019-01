Starkoch Mauro Colagreco mit seiner Frau Julia.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Frauen, junge Talente und ausländische Köche: Der Michelin-Restaurantführer sorgt mit seiner aktuellen französischen Ausgabe für frischen Wind. So wurde der Argentinier Mauro Colagreco vom "Mirazur" in Menton als einziger Ausländer mit drei Sternen ausgezeichnet.



Insgesamt vergab der Guide Michelin 75 neue Sterne - ein Rekord. In Frankreich gibt es jetzt 27 Drei-Sterne-Restaurants. Auf zwei Sterne herabgestuft wurde unter anderem die "L'Auberge de l'Ill" von Marc Haerbelin im Elsass.