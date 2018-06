Bereits in "Hellboy" (2004) und "Pan Labyrinth" (2006) erschuf Del Toro vielschichtige Fantasiewelten. Die Ergründung des Anderen zieht sich wie ein roter Faden durch sein zehn Spielfilme umfassendes Werk. "Ich wurde in Mexiko geboren und war schon immer auf viele Weisen anders", sagte er kürzlich in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.