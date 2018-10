Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so eine Tragödie ereignen könnte. Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz

Am Tatort waren Notfallseelsorger, die sich unter anderem um die Nachbarn kümmern sollten. Angehörige der Opfer werden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Familie war den Angaben nach russischstämmig. Die Ermittlungen dauern noch an, wie es in einer Mitteilung hieß. Nähere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt geben.



Der Erste Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz, zeigte sich erschüttert. "Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so eine Tragödie ereignen könnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei mit der Polizei in Kontakt.