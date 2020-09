In Taiwan hat eine riesige Pokémon-Safari begonnen. Archivbild.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh haben heute Zehntausende Menschen einen Park in eine "Safari-Zone" verwandelt, um auf die Jagd nach den virtuellen Pokemon-Kreaturen zu gehen.



Die viertägige Veranstaltung soll mehr als eine halbe Million Menschen anziehen und wirbt mit exklusiven Pokemon, die nur in Taiwan zu fangen sind. Pokemon Go bringt seit 2016 Spieler dazu, mit ihrem Smartphone durch die Gegend zu laufen und in der "echten Welt" versteckte Pokemon-Figuren einzufangen.