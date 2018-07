Heil kritisierte besonders das Vorgehen in Bayern. Archiv Quelle: Michael Kappeler/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wirft den Ländern vor, oft gut integrierte Flüchtlinge abzuschieben. "Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass die falschen Menschen Deutschland verlassen müssen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".



Die SPD habe durchgesetzt, dass junge Flüchtlinge, die in Ausbildung sind, diese abschließen und danach zwei weitere Jahre in Deutschland bleiben könnten. Dies werde in den Bundesländern aber unterschiedlich gehandhabt, kritisierte Heil.