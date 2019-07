Am Donnerstagabend will sich das Klimakabinett mit dem Thema befassen. Am 20. September sollen dann Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 von der Ministerrunde beschlossen werden. Deutschland will seinen CO2-Ausstoß bis dahin so verringern, dass mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. In Deutschland gibt es derzeit unterschiedlich hohe Steuern und Abgaben auf CO2.



Laut Gutachten sind es bei elektrischem Strom rund 184 Euro pro Tonne CO2. Dort fließen beispielsweise Stromsteuer, EEG-Umlage zum Ausbau der Erneuerbaren Energien und KWKG-Umlage zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung mit ein. Bei Heizöl und Erdgas liege die Energiesteuer hingegen gerade einmal bei 23 Euro beziehungsweise 29 Euro pro Tonne CO2. Bei Benzin und Diesel betrage wiederum der Ökosteueranteil der Mineralölsteuer rund 64 Euro und 58 Euro pro Tonne CO2.