Die internationale Anerkennung des selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido wirft nach einem Gutachten des Bundestags völkerrechtliche Fragen auf. Es gebe "starke Gründe für die Annahme", dass die Anerkennung Guaidos eine Einmischung in innere Angelegenheiten sei, heißt es in der Expertise, die von der Linksfraktion in Auftrag gegeben wurde.



Guaido hatte sich am 23. Januar selbst zum Interimspräsidenten ausgerufen. Auch Deutschland hat ihn anerkannt.