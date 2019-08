Der DOSB unterscheidet seit Herbst vergangenen Jahres zwei Sorten von E-Sport: zum Sportartensimulationen wie dem Fußballspiel FIFA, die sich eng am eigentlichen Sport orientieren und für Vereine und Verbände Potenzial für deren Weiterentwicklung böten. Zum anderen, was der Verband als eGaming bezeichnet, also sportferne Spiele wie "Counter Strike", "League of Legends" oder virtuelle Kartenspiele. An dem Punkt allerdings stellt sich das nun vorliegende Gutachten gegen den DOSB. Diese Unterscheidung sei rechtlich nicht belastbar.