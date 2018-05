Mia wurde am 27. Dezember in Kandel erstochen. Quelle: Uli Deck/dpa

Der mutmaßliche Täter im Aufsehen erregenden Tötungsfall von Kandel ist älter als bisher angenommen, wird aber voraussichtlich nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ein Sachverständiger stellte bei dem Ex-Freund des getöteten Mädchens Mia ein absolutes Mindestalter von 17 Jahren und sechs Monaten fest.



Wahrscheinlich sei der afghanische Flüchtling aber etwa 20 Jahre alt, teilte die Staatsanwaltschaft Landau mit. Mia wurde am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen.