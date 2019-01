Hessens Kultusminister Alexander Lorz. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der neue Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Alexander Lorz, will die Förderung der deutschen Sprache in den Mittelpunkt stellen. Ein gutes Deutsch sei das "Zugangstor zur gesamten Bildungslaufbahn", so der hessische Kultusminister.



Es gehe darum, alle Kinder so mit einer Bildungssprache Deutsch auszustatten, dass sie ihre Talente im Bildungssystem optimal entfalten könnten. In Hessen wird laut Lorz das Sprachvermögen aller Kinder im Alter von etwa viereinhalb Jahren getestet.