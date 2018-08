Börsenhändler an der Börse in New York. Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Die Neujahrs-Rallye an der Wall Street geht weiter, die Aktien haben sich auch am dritten Handelstag des Jahres zu Höchstkursen aufgeschwungen. Der Dow Jones Index ließ am Donnerstag schon kurz nach der Startglocke erstmals die Marke von 25.000 Punkten hinter sich.



Auch der breit aufgestellte S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq-100 stiegen erneut auf Höchststände. Die weltweit solide Konjunktur im Zusammenspiel mit noch immer niedrigen Zinsen befeuert die Aktien nach wie vor.