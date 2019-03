Arbeit in Deutschland ist teurer geworden. Symbolbild.

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die gute Konjunktur macht Arbeit in Deutschland für Unternehmen teurer. Im vierten Quartal 2018 stiegen die Arbeitskosten je geleisteter Stunde um 2 Prozent binnen Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Gesamtjahr kletterten die Arbeitskosten bereinigt um den Effekt von Kalendertagen um 2,3 Prozent.



Damit liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt. So stiegen die Arbeitskosten in der EU im dritten Quartal um 2,8 Prozent, in Deutschland nur um 2,4 Prozent.