Das Logo der New Yorker Börse im Handelssaal.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Die Wall Street hat von guten Konjunkturnachrichten aus China profitiert. Dort hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt.



Größere Gewinne an der Wall Street verhinderte aber die Stimmung der US-Verbraucher, die schwächer als erwartet stieg. So legte der Dow Jones Industrial am Ende nur noch um 0,43 Prozent auf 26.026,32 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel noch um fast 1 Prozent nach oben geklettert war.