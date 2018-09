Öffentliche Schulden können abgebaut werden. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Dank der guten Konjunktur haben die öffentlichen Haushalte ihre Schulden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weiter reduziert. Ende September standen Bund, Länder, Kommunen sowie Sozialversicherung mit 1.972,9 Milliarden Euro bei Banken und anderen privaten Unternehmen in der Kreide.



Im Jahresvergleich waren dies 2,9 Prozent weniger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem zweiten Quartal verringerte sich der Schuldenstand um 0,3 Prozent.