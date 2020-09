Ein warmer Sommer mit schneller Reife hat nicht unbedingt Vorteile: In Franken klagt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau über verbrannte Bacchus-Beeren. "Durch Sonnenbrand, Trockenstress, Hagel und Spätfröste um die Eisheiligen fielen die Ernteausfälle dieses Jahr größer aus als befürchtet", sagt der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, Artur Steinmann. Anfällig für Sonnenbrand sind vor allem Riesling, Trollinger und Bacchus. Baden-Württemberg will Winzer wie auch Obstbauern bei der Versicherung von Schäden durch Extremwetter finanziell unterstützten.



Die Niederschläge waren in den 13 Anbaugebieten sehr unterschiedlich verteilt. "Noch früher als im Vorjahr litten die Reben unter Wassermangel", sagte Steinmann. Stark von Trockenheit betroffen war laut Weininstitut auch das Anbaugebiet Saale-Unstrut. Hingegen profitierten die Weinberge im Kaiserstuhl laut Weininstitut von ausreichend Niederschlägen.